الكاظمي يوجه الوزارات والمحافظات بدعم جهود مفوضية الانتخابات

2021/02/04 | 15:51 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الوزارات والمحافظات كافة بدعم جهود المفوضية العليا للانتخابات.

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