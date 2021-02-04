الصحة: فحوصاتنا المختبرية لتشخيص كورونا تجاوزت 50 ألفاً

2021/02/04 | 15:52 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد– واع

أكدت وزارة الصحة، اليوم الخميس، ان فحوصاتها المختبرية لتشخيص فيروس كورونا تجاوزت 50 ألفاً.

وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)،ان "عدد الفحوصات المختبرية الخاصة بجائحة كورونا خلال يوم واحد تجاوزت 50 إلفا".

وسجلت وزارة الصحة، اليوم الخميس، 1150 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتماثل 1090 حالة شفاء فيما بغلت حالات الوفاة 12 حالة جديدة".

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