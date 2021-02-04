لأول مرة.. مقتل 7 من مرتزقة روسيا السوريين بانفجار في ليبيا

2021/02/04 | 15:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن 7 من المرتزقة السوريين الذين جندتهم شركة فاغنر الروسية مؤخرا، وأرسلتهم إلى ليبيا لحماية منشآت نفطية قتلوا بانفجار لغم بسيارة إطعام.

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