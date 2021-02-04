بسبب “كورونا”..محافظ واسط يوجه بمنع إقامة مجالس العزاء والمناسبات

2021/02/04 | 15:52 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة / بغداد..

وجه محافظ واسط محمد المياحي ، اليوم الخميس، بمنع إقامة مجالس العزاء والمناسبات الدينية والاعراس في اقضية ونواحي المحافظة كافة للحد من ازدياد حالات الاصابة بفايروس “كورونا”.

وقال المياحي في بيان تلقته وكالة /المعلومة /، أن “هذا التوجيه يأتي للحد من ازدياد حالات الإصابة وانسجاما مع التحذيرات التي اطلقتها وزارة الصحة وتوصيات منظمة الصحة العالمية”.

وحذر من “إقامة اي مناسبات جماعية لحين تحسن الموقف الوبائي وبخلافه يحال المتولي للجامع او الحسينية إلى القضاء”.

يذكر أن اعداد الاصابات في العراق اخذت بالازدياد خلال اليومين الماضيين بسبب ضعف الالتزام بالاجراءات الوقائية.انتهى 25

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