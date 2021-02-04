النزاهة توقف إجراءات نقل ملكية عقار بالأنبار مساحته (54) دونماً

2021/02/04 | 15:52 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثمرت جهود هيئة النزاهة الاتّحاديَّة

عن إيقاف إجراءات نقل ملكيَّة عقارٍ

تعود ملكيَّته للدولة في مُحافظة

الأنبار؛ وذلك لوجود مُخالفاتٍ في

إجراءات التمليك.

دائرة التحقيقات في الهيئة أشارت إلى

قيام ملاك

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