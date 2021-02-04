بكمين محكم.. الاستخبارات تطيح باثنين من تجار المخدرات في الانبار

2021/02/04 | 15:54 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الخميس، القبض على اثنين من تجار المخدرات في حديثة، بمحافظة الانبار.

وقالت المديرية في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إنه "تعزيزاً لمساعيها في ملاحقة مجاميع عصابات الجريمة المنظمة وتجار المخدرات الذين يستهدفون تدمير البنية الأخلاقية المجتمعية وعلى أثر معلومات استخبارية دقيقة وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات الجزيرة تمكنت مفارز الاستخبارات العسكرية في الفوج الثالث لواء مغاوير القيادة وبكمين محكم من إلقاء القبض على اثنين من تجار المخدرات في سيطرة الحقلانية بقضاء حديثة".

وأشارت إلى انها "ضبطت بحوزتهم كمية من مادة الكرستال المخدره وأدوات تعاطي المخدرات حيث تم نقل المواد من هيت إلى حديثة لبيعها لوكلائهم المروجين وقد تم إحالتهم للقضاء بموجب أحكام المادة 28 من قانون العقوبات العراقي".

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