الكرخ يتخطى الصناعات بصعوبة في ممتاز الكرة

2021/02/04 | 15:56 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد..

قاد اللاعب محمود خليل فريقه الكرخ للفوز على الصناعات الكهربائية بهدف دون رد اليوم الخميس.

واقيمت المباراة على ملعب “الساحر احمد راضي” لحساب الاسبوع السابع عشر من المسابقة.

وسجل خليل هدف اللقاء الوحيد من علامة الجزاء في الدقيقة 42 من الشوط الثاني.

وبهذا الفوز اصبح رصيد الكرخ 21 نقطة في المركز العاشر، فيما توقف رصيد الصناعات عند النقطة 11 في ذيل الترتيب.



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