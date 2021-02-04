الصحة تعلن إجراء أكثر من 50 ألف فحص مختبري خلال 24 ساعة

2021/02/04 | 15:57 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، زيادة عدد الفحوصات الخاصة بفيروس كورونا إلى 50 ألف فحص في الـ 24 ساعة الماضية.وقالت الوزارة في بيان مقتضب، إنه “تمت زيادة عدد الفحوصات الخاصة بجائحة كورونا خلال يوم واحد إلى أكثر من 50 ألف فحص مختبري خلال الـ24 ساعة الماضية”.

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