القبض على اثنين من المتاجرين بالمخدرات غربي العراق

2021/02/04 | 15:59 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس

أعلنت وزارة الداخلية، إلقاء القبض على اثنين من تجار المخدرات في قضاء حديثة التابعة لمحافظة الأنبار.

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وقالت الوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (4 شباط 2021) إنه "على اثر معلومات استخبارية دقيقة وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات الجزيرة تمكنت مفارز الاستخبارات العسكرية في الفوج الثالث لواء مغاوير القيادة وبكمين محكم من إلقاء القبض على اثنين من تجار المخدرات في سيطرة الحقلانية بقضاء حديثة".

وبحسب البيان، "ضُبط بحوزتهم كمية من مادة الكرستال المخدرة وأدوات تعاطي المخدرات حيث نَقلا المواد من هيت إلى حديثة لبيعها لوكلائهم المروجين وقد تم إحالتهما للقضاء بموجب أحكام المادة 28 من قانون العقوبات العراقي".

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