الزراعة توجه بصرف الدفعة الرابعة من مستحقات مسوقي الحنطة

2021/02/04 | 16:04 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه وزير الزراعة، محمد كريم الخفاجي، اليوم الخميس، بصرف الدفعة الرابعة من المستحقات المالية لمسوقي بذور الحنطة، للموسم الزراعي ٢٠١٩- ٢٠٢٠.

وقالت الوزارة في بيان صحفي، إن “وزيرها وجه بصرف الدفعة الرابعة من مستحقات مسوقي بذور الحنطة للموسم الزراعي ٢٠١٩- ٢٠٢٠، وذلك من خلال شركة مابين النهرين العامة للبذور، وحسب اسبقية التسويق ومن الرصيد النقدي للشركة”.

ودعت الوزارة، “المسوقين لبذور الحنطة للموسم الزراعي ٢٠١٩ – ٢٠٢٠ الى مراجعة مواقع تنقية وتعفير البذور لاستلام مستحقاتهم المالية”.

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