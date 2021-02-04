“صداع إداري” في ريال مدريد بسبب جاريث بيل

2021/02/04 | 16:04 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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قد يواجه ريال مدريد الإسباني صداعًا إداريًا كبيرًا، إذا قرر توتنهام عدم تفعيل بند شراء جاريث بيل بعد نهاية هذا الموسم.

جاريث بيل عاد إلى توتنهام في الصيف الماضي بعقد إعارة لمدة موسم، مع خيار الشراء لـ سبيرز، لكن اللاعب الويلزي لا يشارك بصفة مستمرة مع مورينيو.

رغم الترحيب الكبير الذي تلقاه صاحب الـ31 عامًا بعدما عاد إلى لندن، لكن منذ بداية الموسم، واللاعب مخيب للآمال، حيث سجل هدفا واحدا فقط في 6 مباريات من أصل 21 مباراة لـ سبيرز في الدوري الإنجليزي.

صحيفة “ديلي ميل” الإنجليزية، أفادت أن توتنهام لا ينوي شراء اللاعب، ولكن حتى الآن لم يتخذ النادي اللندني قراره النهائي.

وأشارت الصحيفة، إلى أن عدم تفعيل خيار الشراء في عقد بيل، سيضع ريال مدريد في مأزق، ليس من الناحية المادية فقط نظرًا للراتب الكبير للاعب.

بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، أصبح الأمر صعًبا الآن على ريال مدريد، حيث لا يمكن للنادي الملكي قيد أكثر من 3 لاعبين في قائمته من خارج الاتحاد.

ويمتلك ريال مدريد فينيسيوس جونيور وإيدير ميليتاو، ورودريجو جوس في قائمته، الثلاثي البرازيلي ينضم لهم الموسم المقبل أيضًا الثنائي المعار، رينير جيسوس والياباني كوبو تاكيفوسا.

جاريث بيل ينتهي عقده مع ريال مدريد في صيف 2022، ومع عودته سيكون أمامه موسم مع الملكي، وكان قد أوضح من قبل أنه لا يرغب في الرحيل إلا بنهايته، لتحصيل أجره بالكامل.

الويلزي يتقاضى 346 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع، أو 18 مليون جنيه إسترليني في الموسم صافيًا من الضرائب.

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