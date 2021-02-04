جمال كوجر: لا نستبعد تمرير الموازنة دون التوافق مع الكتل الكوردية

2021/02/04 | 16:04 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد عضو في اللجنة المالية النيباية يوم الخميس، ان اللجنة ستستمر بعقد اجتماعاتها خلال الاسبوع المقبل لحين انهاء مناقشات فقرات وبنود الموازنة الاتحادية العامة لسنة 2021.

وكانت اللجنة قد بدأت عقد اجتماعها الـ(40) في وقت سابق من اليوم، لاستئناف مناقشاتها بشأن مسودة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2021.

وقال النائب جمال كوجر عضو اللجنة المالية النيابية في تصريح خاص لـ PUKmedia، ان اللجنة عقدت اجتماعها رقم 40 لبحث المناقلات وفقرات وبنود ضمن الموازنة الاتحادية، لافتا الى ان اللجنة استضافات خلال الاجتماع، رئيس مجلس الخدمة الاتحادي والوفد المرافق له.

وأضاف كوجر، ان اللجنة ستستأنف اجتماعاتها، مطلع الاسبوع المقبل لانهاء مشروع القانون والتصويت عليه، فيما لم يستبعد تمرير قانون الموازنة الاتحادية، في حال عدم التوافق مع الكتل الكوردية في مجلس النواب، مشيرا الى ان مجلس النواب مرر قانونين دون التوافق مع تلك الكتل، وهما قانون تمويل العجز المالي، وقرار اخراج القوات الامريكية من البلاد، على حد تعبيره.

PUKmedia هاميار علي

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