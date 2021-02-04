نتفليكس تفوز بنصيب الأسد بترشيحات الغولدن غلوب

2021/02/04 | 16:04 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن أمس الأربعاء عن ترشيحات جوائز الغولدن غلوب، التي سيجري تسليمها يوم 28 من الشهر الجاري، ولم يحدد بعد هل سيكون الحفل افتراضيًا عبر وسيلة إلكترونية أم طبيعيا مع تطبيق الإجراءات الاحترازية، وستكون كل من تينا فاي وإيمي بولر مضيفتي الحفل للمرة الرابعة.

هذا العام وبمنتهى الوضوح نتفليكس (Netflix) تنافس نفسها، ففي كل جائزة ستجد هناك ترشيحا أو اثنين للمنصة الإلكترونية تتنافس على الجائزة ذاتها، وحصل فيلم "مانك" (Mank) من إخراج ديفيد فينشر وحده على 6 ترشيحات، في حين حصل فيلم "محاكمة شيكاغو 7" على 5 ترشيحات.

وفي عالم الدراما التلفزيونية، تصدر الترشيحات مسلسل "ذا كراون" (The Crown) بستة ترشيحات، وحصلت مسلسلات أخرى على ترشيحات متعددة مثل "إيميلي في باريس" (Emily in Paris) و"أوزارك" (Ozark).

ويرجع تفوق نتفليكس الواضح في مجال السينما إلى جائحة كوورنا، حيث تراجعت أستوديوهات عديدة عن عرض أفلامها خوفًا من الخسائر المادية الكبيرة، وبالتالي إما توجهت إلى نتفليكس وإما أجلت أعمالها لأجل غير مسمى، فأصبح العام السينمائي خاليًا من الأعمال المنافسة.

أما في المسلسلات التلفزيونية، فقد دأبت المنصة منذ سنوات على تقديم العديد من الأعمال المنافسة في موسم الجوائز، خاصة الحصان الرابح "ذا كراون" صاحب الميزانية العملاقة وطاقم التمثيل المميز، على رأسهم الفائزة بالأوسكار أوليفيا كولمان، لذلك من المتوقع له أن يحصد الكثير من الجوائز هذا العام، بالإضافة إلى جوائزه من الأعوام الماضية.

تشادويك بوسمان وترشيح بعد الوفاة

رشح الممثل الراحل تشادويك بوسمان لجائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم "ما ريني بلاك بوتوم" (Ma Rainey’s Black Bottom)، وذلك بعد وفاته في أغسطس/آب الماضي نتيجة لصراعه الطويل مع مرض سرطان القولون، حيث عانى من المرض منذ بداية سطوعه السينمائي تقريبًا، وظل يحاربه بصورة سرية من دون معرفة أي شخص سوى عائلته حتى وفاته.

الترشيح الثاني لرامي يوسف

ترشح كذلك الممثل المصري الأصل رامي يوسف عن دوره في مسلسل "رامي" (Ramy)، وقد حصل على الجائزة عن الدور نفسه في الموسم الأول، وهو مسلسل من إنتاج هولو ويتناول فيه قصة شاب من أصول مصرية لعائلة مهاجرة في الولايات المتحدة، والتحديات التي يجب عليه مواجهتها في هذا العالم حيث يجد صعوبة في التآلف معه بسهولة بفعل ما يحمله من قيم دينية واجتماعية وعائلية.

والمسلسل ليس فقط من بطولة رامي يوسف، بل من تأليفه ويشارك في إنتاجه، وانضم له هذا العام الممثل الحائز على الأوسكار مهرشالا علي، وتجدد المسلسل بسبب نجاحه إلى موسم ثالث لم يتم تحديد موعد عرضه بعد.

وسيتم الإعلان عن ترشيحات جوائز الأوسكار لهذا العام يوم 15 مارس/آذار القادم، على أن يتم إجراء الحفل يوم 28 أبريل/نيسان المقبل بعد شهرين بالضبط من حفل توزيع جوائز الغولدن غلوب.

PUKmedia وكالات

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