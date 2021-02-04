2021/02/04 | 16:04 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



نفت هيئة التقاعد، الخميس، استقطاع مبالغ من رواتب المتقاعدين، فيما أشارت إلى أن الذي حصل كان "خطأ...

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