حملة الشهادات العليا ينذرون الحكومة بالتصعيد في وقفة احتجاجية بالبصرة (صور+ فيديو)

2021/02/04 | 16:04 - المصدر: NRT عربية

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وقفة احتجاجية

فوتو: ارشيف

منذ 29 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

نظم عدد من حملة الشهادات العليا في البصرة، الخميس، وقفة احتجاجية للمطالبة بالتعيين بعد مرور سنوات على تخرجهم.

وقال أحد المحتجين لمراسل إن آر تي عربية، اليوم، 4 شباط 2021، أنه حصل على الشهادة منذ أكثر من 5 سنوات وتحولت للأسف الشديد على لعنة عليهم، مشددا على ضرورة أن تقوم الجهات المعنية بالنظر في اوضاعهم وإلا سيقومون بالتصعيد في البصرة.

فيما أشارت متحدثة أخرى إلى ان "محافظ البصرة أسعد العيداني، وعد بإيجاد حل لهم وتعيينهم، وكانت لهم أسماء في قوائم الـ 30 ألف درجة وظيفية، لكن لم يتم التعيين حتى الآن".

ر.إ

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