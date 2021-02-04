هواوي تحدث صدمة بثمن Mate X2 الباهظ

2021/02/04 | 16:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

صدمت بعض التقارير الواردة من مصادر مقربة من شركة ”هواوي“ الصينية، والتي سربت معلومات عديدة عن الهاتف القابل للطي المنتظر mate x2، الأوساط التقنية بسبب السعر المتوقع للهاتف.

وتقول تقارير تلك المصادر إن ”هواوي“ حددت سعرا مبدئيا متوقعا للهاتف بقيمة 3 آلاف دولار أمريكي، وهو مبالغ فيه، مقارنة بالأجيال السابقة، خاصة أن التغيير في النسخة الجديدة ليس بقيمة السعر.

الهاتف سيأتي مع معالج Kirin 9000، بدقة تصنيع 5 نانومتر، وسيضم شاشة كاملة بحجم 8.01 بوصة بدقة 2480 × 2222 وأخرى خارجية عند الطي مقاس 6.45 بوصة.

وتدعم شاشة الهاتف معدل تحديث 120 هرتز، ويستخدم زجاج (CPI) مقاوما للخدش، ومن المتوقع أن يأتي بتقنية البلوتوث 5.1، ونظام Android 10، وواجهة EMUI 11.

وسيأتي هاتف Mate X2 مع بطارية كبيرة الحجم نسبيا بسعة 4400 مللي أمبير، كما يأتي مدعوما بتقنية الشحن السريع بقوة 66 وات؛ ما يجعله أكثر سلاسة في الاستخدام والاستهلاك.

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