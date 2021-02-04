خبير اقتصادي لـ / نينا / : التصويت على الموازنة في الربع الاخير من الشهر الحالي

2021/02/04 | 16:04 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اكد الخبير الاقتصادي صالح الهماشي :" ان اقرار موازنة العام الحالي سيتم خلال الربع الاخير من الشهر الحالي ".وقال الهماشي في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" ان البرلمان يحاول ان يظهر بمظهر المدافع عن الشعب والموظفين بوجه الخصوص في موازنة ٢٠٢١ ، ولكن دون جدوى كون المشكلة عميقة " .واضاف :" ان النفقات العامة بتزايد والايرادات بتراجع ، لذا فالبرلمان يحاول ان يتلاعب بترتيب الارقام والمسميات مثل الاستقطاعات الى ضريبة ، وتخرج تصريحات برفع سعر صرف الدينار مقابل الدولار الى ١٣٠٠ دينار ، ورفع السعر التقديري للنفط من ٤٢ الى ٤٥ دولار ا وهي فقط اعادة ترتيب الارقام والاسماء".واوضح :" ان الميزانية الاستثمارية تقدر بـ ٣٤ ترليون دينار ، ووضعت لها مبالغ خجولة ، اذ ان اغلب الميزانية الاستثمارية تذهب الى وزارة النفط لدفع استحقاقات الشركات النفطية".وتضاربت الاراء والتصريحات حول اقرار الموازنة مابين اقرارها خلال الايام المقبلة ، ومابين اقرارها بعد اسابيع لاسباب كثيرة منها عدم توصل الحكومة الاتحادية لاتفاق مع حكومة اقليم كردستان./انتهى3

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