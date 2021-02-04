الصحة تعلن زيادة الفحص المختبري الخاص بجائحة كورونا الى اكثر من 50 الفا في اليوم

2021/02/04 | 16:04 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعلنت وزارة الصحة والبيئة عن زيادة اجراء عدد الفحوصات الخاصة بجائحة كورونا خلال يوم واحد الى اكثر من 50 الف فحص مختبري ./انتهى3

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