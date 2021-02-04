ارتفاع دون التوقعات لمبيعات التجزئة في منطقة اليورو خلال ديسمبر

2021/02/04 | 16:09 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفعت مبيعات التجزئة في منطقة اليورو خلال الشهر الأخير من 2020، لكنها فشلت في الوفاء بتوقعات المحللين، مع استمرار القيود المتعلقة بفيروس كورونا.

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