2021/02/04 | 16:13 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- اعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الخميس، زيادة عدد الفحوصات اليومية الخاصة بكورونا الى أكثر من 50 ألفا.وقالت الوزارة في بيان مقتضب تلقاه (المركز الخبري)، إن “عدد اجراء الفحوصات الخاصة بجائحة كورونا وصلت خلال يوم واحد الى 50 ألف فحصا مختبريا خلال الـ24 ساعة الماضية”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصحة تعلن زيادة عدد الفحوصات اليومية الخاصة بكورونا الى أكثر من 50 ألفا المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة تعلن زيادة عدد الفحوصات اليومية الخاصة بكورونا الى أكثر من 50 ألفا) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة تعلن زيادة عدد الفحوصات اليومية الخاصة بكورونا الى أكثر من 50 ألفا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).