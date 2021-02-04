عبد الخالق العزاوي: أبلغنا بغداد بخطورة الوضع الأمني في ديالى

2021/02/04 | 16:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية النائب عبد الخالق العزاوي، ابلاغ بغداد بخطورة المشهد الامني في ديالى.

وحذر العزاوي من خطورة المشهد الامني العام في ديالى في ظل كثرة التحديات والخروقات التي باتت تسجل كل أربع وعشرين ساعة تقريبا ويسقط خلالها ضحايا في صفوف القوات الامنية والحشد الشعبي والمدنيين.

واضاف العزاوي، ان آخر خرق سجل في منطقة زور القاية شمال ناحية جلولاء وأدى الى استشهاد جندي واصابة اخر بنيران قناصة داعش مؤكدا ان ديالى مفتاح امن بغداد وبقاء الامور على حالها دون دعم حقيقي من بغداد سيؤدي الى المزيد من الخروقات في ظل وجود نقص في القدرات البشرية.

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