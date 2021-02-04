القاعدة الاجتماعية لسلطة 14 تموز مقارنة بالعهد الملكي: (3-6) - عقيل الناصري

2021/02/04 | 16:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عقيل_الناصري بصدد الجانب الأول أن القاعدة الاجتماعية لثورة 14 تموز قد بدأت بالتكوين في رحم المجتمع الملكي الذي كانت سمته الأرأسية شبه اقطاعية/كومبرادورية يعتمد على الناتج الريعي بالأساس.



وقد أقترن هذا التشكل بالصراعات الحادة مع السلطة آنذاك، وعلى كافة المستويات الاجتماعية والجغرافية..



وأخذت مكونات هذه القاعدة بالتطور والنمو التدريجي وفي خضم مطالباتها بإقرار ذاتها وتحقيق رؤيتها لواقع مستقبل العراق..



وتنوعت هذه ......





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