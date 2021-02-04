نيمار يحدد هدفين في مسيرته الكروية

2021/02/04 | 16:23 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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أكد نجم باريس سان جيرمان البرازيلي نيمار دا سيلفا، أنه يطمح لقيادة فريقه، للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا.

وقال نيمار، خلال تصريحات لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية،إنه "يسعى الى التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا مع باريس سان جيرمان، وكأس العالم مع البرازيل".

وسيواجه باريس سان جيرمان برشلونة، في دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا".

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