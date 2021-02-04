"أنباء سارة" بخصوص اللقاح البريطاني.. لكن فاوتشي له رأي آخر

2021/02/04 | 16:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وفي الولايات المتحدة، رفض كبير أطباء الأمراض المعدية، أنتوني فاوتشي، فكرة التأخير المتعمد للجرعة الثانية، وقال إن الولايات المتحدة "ستعتمد على العلم" وبيانات الاختبارات الإكلينيكية.

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