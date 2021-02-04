“حل جديد” للاستقطاعات من رواتب الموظفين: سيستمر ولكن بنسب “مغايرة” لن يشعر بها احد مع “استثناءات”

2021/02/04 | 16:24 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

تتصاعد الانباء بشأن جدية تطبيق الاستقطاعات من رواتب الموظفين ضمن موازنة 2021 في العراق، لكن يبدو ان هناك مقترحات جديدة انبثقت لتكون قابلة للتطبيق بعد الرفض للنسب السابقة.

تحدثت النائب عالية نصيف، عن تفاصيل تطبيق قانون ضريبة الدخل، مبينة ان القانون سيقتطع نسب منخفضة للغاية ويستثني بعض الفئات من الاستقطاع.

وقالت نصيف في تصريح رصدته “يس عراق”: ان “قانون الضريبة المفروض على دخول رواتب الموظفين سيكون الحل النهائي لتلافي قضية استقطاعات رواتب الموظفين”.

واضافت ان “الموظف سوف لن يشعر بالاستقطاع، سيما ذوي الرواتب المنخفضة وسيتم التخفيض بحسب عدد اطفال الموظف والزوجية وغيرها وفي حال وجود أربع اطفال للموظف فأن الاستقطاع سيكون صفر”.

وفي وقت سابق ، أعلن عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر، استقرار مجلس النواب على خيارين شبه نهائيين لحسم ملف استقطاع رواتب الموظفين في موازنة 2021

وقال كوجر في مقابلة متلفزة، إن “الاستقطاعات من الرواتب خيار لجأت اليه الحكومة من جملة خيارات من بينها تقليل سعر الصرف ايضاً لتقليل العجز المالي الذي قدر بداية بـ 100 ترليون دينار لتقلله إلى 71 ترليون”

وأضاف، أن “اللجنة المالية وبهدف تقليل الضرر عن المواطنين قررت أن تذهب نحو خيار تطبيق قانون ضريبة الدخل والحكومة تقول ان تطبيق ضريبة الدخل سيدر عليها 2.6 ترليون دينار بينما الصيغة السابقة التي أرسلتها الحكومة كان تسمح بإضافة أموال للموازنة تقدر بـ 4.9 ترليون دينار”

وبين أن “صيغة الحكومة استثنت الرواتب المقدرة بـ 500 ألف دينار فما دون من الاستقطاع واللجنة المالية تخطط لتثبيت فقرة تستثني الرواتب مليون أو 750 ألف دينار فما دون وربما نذهب لنفس خيار الحكومة”، مشيراً الى أن “قانون ضريبة الدخل الحالي والمشرع عام 1982 توقف العمل بـه في عام 2008 نتيجة الوفرة المالية أما الأن فالحكومة عادت له بسبب الأزمة المالية واستعانت به لتطبيق الاستقطاعات في الموازنة”

ولفت كوجر الى أنه “إذا استطاعت اللجنة المالية الوصول لنتيجة يصل معها العجز لرقم مسيطر عليه فقد تتجه لإلغاء الاستقطاعات كلياً، لكن الامر لم يحسم للآن والخيار الحالي هو تطبيق قانون ضريبة الدخل”، مبينا أن “المناقشات لم تنتهِ ولم تصل لرقم نهائي للموازنة او العجز المالي والأمر أجل حسمه لغاية الوصول للخطوات النهائية”

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