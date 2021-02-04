كرستيانو يقترب من تجديد عقده مع يوفنتوس

2021/02/04 | 16:27 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة

اقترب جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس، كريستيانو رونالدو، من تمديد عقده الحالي مع العملاق الإيطالي والذي من المفترض أن ينتهي في يونيو 2022.

وبحسب صحيفة “توتو سبورت” الإيطالية، فان “يوفنتوس يستعد للتمديد مع رونالدو خلال الأسابيع المقبلة، وقد يوقع البرتغالي الدولي على عقد يبقيه حتى حزيران 2023”.

ويبلغ رونالدو عامه السادس والثلاثين غدًا الجمعة، ولكنه يشعر بأهميته الكبيرة في تشكيل المدير الفني أندريا بيرلو، مع يوفنتوس وهو ما يجعله أيضًا سعيدًا بإمكانية التجديد.

وسجل البرتغالي في الموسم الحالي مع يوفنتوس 22 هدفًا في 23 مباراة في جميع المسابقات المحلية والقارية.

ويلعب رونالدو بقميص يوفنتوس منذ صيف عام 2018، بعدما انتقل إليه من صفوف ريال مدريد مقابل 100 مليون يورو.



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