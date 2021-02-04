مقررة البرلمان: استجواب محافظ البنك المركزي سيكون حضوري

2021/02/04 | 16:27 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة / خاص…

كشفت مقررة البرلمان خديجة علي، اليوم الخميس، بان مجلس النواب لا يمكن ان يعتمد على الاستجوابات الالكترونية في قضية محافظ البنك المركزي.

وقالت خديجة في تصريح لـوكالة /المعلومة/، ان “لدى البرلمان الكثير من الاسئلة والاستفسارات التي تحتاج الى حضور محافظ البنك المركزي شخصيا الى البرلمان وليس عبر دائرة الكترونية”، مبينة”، انه “حامل لاعراض تمنع حضوره بحسب الاوراق الصحية التي وصلت لرئاسة البرلمان”.

وفيما يخص جلسات الاستجواب الاخرى نوهت خديجة الى ان “البرلمان سيعمل على ترحيلها الى الفصل التشريعي الجديد”.

واشارت الى ان “المجلس اجل عطلة الفصل التشريعي الحالي لاقرار المشاريع والتصويت على الموازنة، وسيواصل الاستجوابات في الفصل التشريعي الجديد”.

وكانت مصادر برلمانية دعت الى استجواب محافظ البنك المركزي عبر الدائرة الالكترونية وبجلسات علنية وعدم تأجيلها الى موعد اخر لوجود شكوك في صحة اصابته بفيروس كورونا.



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