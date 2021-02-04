2021/02/04 | 16:30 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت مقررة البرلمان خديجة علي، اليوم الخميس، بان مجلس النواب لا يمكن ان يعتمد على الاستجوابات الالكترونية في قضية محافظ البنك المركزي.

وقالت خديجة في تصريح تابعته 7sky، ان “لدى البرلمان الكثير من الاسئلة والاستفسارات التي تحتاج الى حضور محافظ البنك المركزي شخصيا الى البرلمان وليس عبر دائرة الكترونية”، مبينة”، انه “حامل لاعراض تمنع حضوره بحسب الاوراق الصحية التي وصلت لرئاسة البرلمان”.

وفيما يخص جلسات الاستجواب الاخرى نوهت خديجة الى ان “البرلمان سيعمل على ترحيلها الى الفصل التشريعي الجديد”.

واشارت الى ان “المجلس اجل عطلة الفصل التشريعي الحالي لاقرار المشاريع والتصويت على الموازنة، وسيواصل الاستجوابات في الفصل التشريعي الجديد”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص البرلمان: لا يمكن استجواب محافظ البنك المركزي الكترونيا 7 SKY TV.

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