الصحة العامة توضح ترتيب العراق عالمياً وعربياً بعدد الإصابات والوفيات بكورونا

2021/02/04 | 16:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

أوضح رياض الحلفي مدير الصحة العامة في وزارة الصحة ، ترتيب العراق عالميا وعربيا في الإصابات والوفيات بفيروس بكورونا.

وقال الحلفي في تصريح متلفز تابعته (بغداد اليوم)، إن "العراق ترتيبه رقم 13 في الدول العربية من حيث معدل الإصابات بفيروس كورونا وليس أعلى دولة، ومن حيث ترتيب الوفيات فأن العراق رقمه 6 في الدول العربية"، مبينا أن "الوفيات في لبنان والأردن أكثر من العراق".وأضاف، أن "العراق رقمه 89 عالميا من حيث الإصابات بكورونا والوفيات هو في المرتبة 70 عالميا، والاصابات في أوروبا والامارات واغلب الدول التي يتلقى مواطنيها اللقاح أكثر من العراق".

وفي وقت سابق ، لوّح وزير الصحة والبيئة، حسن التميمي، اليوم الأربعاء (03 شباط 2021)، باتخاذ إجراءات قانونية ضد كل من يقيم التجمعات ويخالف شروط الوقاية من فيروس كورونا، ويتسبب بنشر العدوى وذلك بعد تصاعد معدل الإصابات في الأسبوعين الاخيرين.

وقال التميمي في مؤتمر صحفي حول جائحة كورونا وآخر المستجدات حول مواجهتها، إن "الوزارة ستتخذ إجراءات قانونية ضد كل الذين يلجؤون إلى إقامة التجمعات بمختلف أشكالها، والذين يخالفون إجراءات الوقاية من فيروس كورونا".

وأضاف، أن "الإصابات بفيروس كورونا بدأت بالارتفاع خلال الأسبوعين الأخيرين، حيث وصلت أمس إلى نسبة 2.5 من عدد الفحوص".

وتابع قائلاً: "نحذر من ازدياد حالات الإصابات والوفيات بسبب عدم الالتزام بالتعليمات الوقائية"، لافتاً إلى أن "هناك إمكانية لإعادة فرض حظر التجوال والحجر الصحي في حال استمرار ارتفاع الإصابات".

وأشار وزير الصحة إلى أنه "تم التوجيه باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المؤسسات التربوية والتعليمية التي لا تلتزم بالدوام يوماً واحداً للمدارس ويومين للجامعات".

وتوعد التميمي بـ "اتخاذ إجراءات قانونية ضد كل من يقيم التجمعات ويخالف شروط الوقاية من فيروس كورونا في عموم البلاد".

وبشأن ما يخص استيراد اللقاح، أكد وزير الصحة، أن "الطائرات الخاصة باستيراد اللقاحات جاهزة لجلبه نهاية الشهر الحالي إلى العراق".

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