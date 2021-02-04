القوات الامنية تلقي القبض على متهم بتزوير المستمسكات الرسمية في بغداد

2021/02/04 | 16:35 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ القت القوات الامنية القبض على متهم بتزوير المستمسكات الرسمية في بغداد.وذكر بيان لوزارة الداخلية تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ نسخة منه " ان القبض على المتهم تم في كمين محكم ، استنادا الى معلومات دقيقة وبعد المتابعة المستمرة ".واضاف البيان :" ان المتهم يقوم بتزوير المستمسكات الرسمية لغرض اصدار جوازات السفر،وحاليا هو رهن التحقيق لاكمال الاجراءات القانونية اللازمة بحقه "./انتهى ح

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