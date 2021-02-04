الحزب الديمقراطي يرشح اوميد خوشناو لمنصب محافظ اربيل

2021/02/04 | 16:35 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السليمانية/نينا/ رشح الحزب الديمقراطي الكردستاني رئيس كتلته في البرلمان الكردستاني اوميد خوشناو ، لمنصب محافظ اربيل .وقال مصدر مقرب من الحزب الديمقراطي في تصريح صحفي :" ان اوميد خوشناو وافق على شغل المنصب ".يذكر ان محافظ اربيل السابق فرست صوفي توفي في الثامن عشر من تشرين الثاني 2020 متأثرا باصابته بكورونا.ويقوم نائب المحافظ هيمن قادر، بشغل المنصب حاليا./ انتهى

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