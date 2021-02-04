2021/02/04 | 16:51 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السياسية

الخميس 4 فبراير 2021 | 04:50 مساءً

| عدد القراءات : 2

المالية النيابية تخصص مبالغ للمحاضرين والعقود والاجراء ضمن موازنة 2021

المالية النيابية تخصص مبالغ للمحاضرين والعقود والاجراء ضمن موازنة 2021

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالية النيابية تخصص مبالغ للمحاضرين والعقود والاجراء ضمن موازنة 2021) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالية النيابية تخصص مبالغ للمحاضرين والعقود والاجراء ضمن موازنة 2021) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).