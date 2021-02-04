2021/02/04 | 16:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كنا ستة زملاء من أكثر من وسيلة إعلامية في اجتماع عبر تطبيق "زوم" نناقش مشروع نشر مشترك لتحقيقات عن لقاح "كوفيد ١٩".لبنانيان ويمني وبريطاني وزميلة من فلسطينيي الـ٤٨ من حيفا، وأخرى فلسطينية من غزة.في الاجتماع اكتشفنا أن الزميلة الحيفاوية وحدها من بيننا من تلقى الجرعة الأولى من اللقاح.وهنا لم تتسلل إلى لبناني مثلي يعيش في دولة فاسدة وفاشلة، الخيبة التي يمكن أن تمثلها هذه الحقيقة، اذ يتجسد الفشل هنا قضية، في وقت تبدو فيه زميلتنا الحيفاوية التي تتعرض لتمييز عنصري في مواطنتها متقدمة علينا لجهة اهت

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( فايروس في غرفة التحرير) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( فايروس في غرفة التحرير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).