الخلاف / الاختلاف... - محمد الحنفي

2021/02/04 | 16:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_الحنفي لقد قام الخلاف...بين قوم...وقوم...بين قبيلة...وقبيلة...نقيضة لها...بين عشيرة...وعشيرة...بين طائفة...وطائفة...لتقوم الحرب...بين النقيضين...فيباد...من يباد...ويهزم...من يهزم...ويبقى الخلاف...قائما...في النفوس...ينمو...ثم ينمو...ثم ينمو...حتى يسود...لتقوم الحرب...بين النقيضين...لا يعيش الإنسان...في ......





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