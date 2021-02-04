مجموعة من طلبة الدراسات العليا ينفذون حملة لزراعة شجرة 'ألبيزيا'

2021/02/04 | 17:35 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفذ طلبة الدراسات العليا/ماجستير/قسم العلاقات العامة في كلية الإعلام جامعة بغداد، بإشراف استاذ مادة حملات العلاقات العامة المساعد استاذ الدكتورة ريا قحطان، حملة بهدف زيادة المساحات الخضراء وتقليل التلوث البيئي وزيادة نقاء الجو.

الطلبة وفي بيان لهم تلقى PUKmedia نسخة منه، اليوم الخميس، أكدوا ان الخطوة هي بادرة مجتمعية وبجهود ذاتية، وبخطوات جدية وإيجابية نابعة من صميم العلوم البيئية لمحاربة ارتفاع درجات الحرارة المرتفعة في مدينة بغداد لزراعة شجرة (ألبيزيا) ذات الفاعلية العالية على تلطيف الجو في الصيف كوننا مقبلون على فصل الصيف.

وبينوا ان الحملة رافقتها رفع لشعار (هواء عذب نزرع ألبيزيا)، اذ تمتاز هذه الشجرة بقدرتها على ترطيب الأجواء وتقليل الحرارة، كما ان هذه الشجرة استخدمت كمهدئ خفيف حيث يخفف بسرعة مشاعر التوتر والقلق، لأولئك الذين يعانون من هرمونات التوتر المزمن في الجسم، يمكن البيزيا مساعدتهم في العثور على بعض السلام والهدوء في عقولهم والاسترخاء في نهاية المطاف.

واشار البيان الى، ان الحملة تضمنت توزيع مطويات وبوسترات للتعريف بأهمية الحملة.

من جانبها، قالت استاذ المادة والمشرف على الحملة، المساعد استاذ دكتورة ريا قحطان، حسب البيان، إنه "تم اختيار موضوع الحملة بعد مداولات مطولة وعرض الكثير من الموضوعات التي تخص المجتمع العراقي، ومن ثم تم وقع الاختيار على موضوع لحث الجمهور العراقي على زراعة نوع من الأشجار وهي (ألبيزيا) المنتشرة بشكل كبير في مجمع الجادرية التي لها فوائد كبيرة على البيئة العراقية ومنافعها كثيرة".

وأضافت: "بعد اختيار موضوع الحملة تم توزيع المهام على الطلبة وعددهم 21 طالبا"، مبينة بالقول: "وتطلبت الحملة من اعضائها قراءة الكثير عنها وسؤال خبراء الزراعة العراقيين والإطلاع عنها في المصادر المتاحة، وبعدها تولينا المهمة باختصار هذه المعلومات ووضعها في منشورات الحملة وتم تنفيذها".

وأشارت قحطان، إلى أنه "تم إطلاق حسابات خاصة بالحملة على مواقع التواصل الاجتماعي في الفيسبوك والانستغرام، وتم اختيار هذه المواقع كونها الأكثر شيوعا واستخداما من قبل الجمهوري العراقي".

PUKmedia بغداد

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجموعة من طلبة الدراسات العليا ينفذون حملة لزراعة شجرة 'ألبيزيا') نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجموعة من طلبة الدراسات العليا ينفذون حملة لزراعة شجرة 'ألبيزيا') من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).