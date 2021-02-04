شرطة دهوك تعلن انتحار والد النائب آرام بالتيي

2021/02/04 | 17:35 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت شرطة دهوك، اليوم الخميس، انتحار والد النائب عن كتلة الديمقراطي الكوردستاني ارام بالتيي.

واشارت الشرطة في بيان مقتضب، الى " انتحار ناجي بالتيي والد النائب آرام بالتيي في مجلس النواب في حادث مؤسف بمنزله".

وكان مصدر امني كشف بإقدام ناجي بالتيي والد النائب آرام بالتيي على الانتحار بإطلاق عيار ناري على نفسه داخل منزله بدهوك.

PUKmedia اعلام شرطة دهوك

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