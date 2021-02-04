المالية النيابية: تضمين مبالغ ضمن الموازنة للعقود والأجراء اليومين والمحاضرين

2021/02/04 | 17:35 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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قررت اللجنة المالية النيابية، الخميس، تضمين مبالغ للعقود والأجراء اليوميين والمحاضرين ضمن الموازنة المالية لعام 2021.

وقالت اللجنة في بيان، تلقى ان ار تي عربية، نسخة منه، اليوم (4 شباط 2021)، إن"اللجنــــة الماليـــــة خصصت مبالغ للمحاضرين والعقود والاجراء اليوميين ضمن الموازنة العامة الاتحادية لعام 2021"، دون ان تذكر اي تفاصيل اخرى.

وكان رئيس لجنة التربية النيابية قصي الياسري قد ذكر في تصريح سابق، ان التخصيصات المالية للمحاضرين والعقود والاجراء في موازنة 2021، تقدر بتريليون و300 مليار دينار.

وأعلنت اللجنة المالية النيابية، أمس الأربعاء، تخفيض نسبة العجز في موازنة 2021 من دون المساس بحقوق الموظفين والمتقاعدين، فيما أشارت إلى زيادة المشمولين بشبكة الرعاية الاجتماعية ورفع سقف المبالغ الممنوحة لهم.

ا.ح

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