الحلبوسي يعلن استمرار عمل البرلمان لحين إقرار الموازنة

2021/02/04 | 17:36 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري أعلن رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، الخميس، استمرار عمل المجلس لحين اقرار الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2012.وذكر المكتب الاعلامي لرئيس مجلس النواب، في بيان تلقاه (المركز الخبري الوطني)، أن “الحلبوسي، يعلن استمرار عمل المجلس لحين إقرار مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021.” وكان مجلس النواب، قد مدَّد […]

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