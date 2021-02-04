رئاسة مجلس النواب تعلن استمرار عمل المجلس لحين إقرار الموازنة

2021/02/04 | 17:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس مجلس النواب يعلن استمرار عمل المجلس لحين إقرار الموازنة

أعلن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الخميس، استمرار عمل المجلس لحين إقرار مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021.

وكان مجلس النواب قد مدَّد فصله التشريعي الأول من السنة التشريعية الثالثة لمدة شهر واحد، وذلك لإكمال العديد من التشريعات المهمة للفترة المقبلة، ومن ضمنها مشروع قانون الموازنة.==========المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب4 شباط 2021

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