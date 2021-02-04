الحشد الشعبي يطلق عملية تفتيش في قضاء تلكيف بنينوى

2021/02/04 | 17:37 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اطلقت قوات الحشد الشعبي عملية تفتيش في مناطق قضاء تلكيف في نينوى.وذكر اعلام الحشد : " ان قوة مشتركة من الفوجين الثاني والرابع وعمليات واستخبارات وامن وهندسة اللواء 21 ، انطلقت بعملية تفتيش ضمن قاطع المسؤولية في قضاء تلكيف".واضاف :" ان العملية تشمل تفتيش المناطق وتحصينها لمنع تواجد خلايا داعش فيها"./انتهى3

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