العراق يسجل 1150 إصابة جديدة بكورونا.. ونسبة الشفاء تصل إلى 95.6%

2021/02/04 | 17:41 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلنت وزارة الصحة العراقية عن تسجيل 1150 إصابة جديدة بكورونا، و12 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس.وأوضحت وزارة الصحة في بيان صادر، اليوم الخميس، أن العدد الإجمالي لإصابات كورونا في العراق بلغ 624222 حالة.وبينت وزارة الصحة، أن إجمالي حالات …

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