أسعار الغذاء العالمية تسجل أعلى مستوى منذ 2014

2021/02/04 | 17:41 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفعت أسعار الغذاء العالمية خلال الشهر الماضي لأعلى مستوى منذ 2014، مع زيادة أسعار السكر والحبوب النباتية.

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