الرئاسات تشارك في مراسم تأبين رفات عدد من الضحايا الأيزيديين

2021/02/04 | 17:42 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: الصباح

أقيمت في بغداد اليوم الخميس، مراسم تأبين رفات عدد من الضحايا الأيزيديين الذين استشهدوا على يد عصابات "داعش" الإرهابية في العام 2014.

وشارك في المراسم رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي والنائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي ووزير الخارجية فؤاد حسين، وكبار المسؤولين ورؤساء البعثات الدبلوماسية في العراق، فضلاً عن عدد من ذوي الضحايا.

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