2021/02/04 | 17:42 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: الصباح

اعلنت اللجنة المالية النيابية اليوم الخميس، تخصيص المبالغ المالية للمحاضرين والعقود والاجراء اليوميين.

وذكر بيان للدائرة الإعلامية لمجلس النواب تلقته "الصباح"، ان اللجنة المالية النيابية خصصت المبالغ المالية للمحاضرين والعقود والاجراء اليوميين ضمن موازنة 2021.

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