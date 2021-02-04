ايمن حسين يقود الصقور للفوز على الانيق

2021/02/04 | 17:43 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد..

قاد ايمن حسين فريقه القوة الجوية، للفوز على الطلبة بهدف دون رد لحساب مباريات الاسبوع السابع عشر من دوري الكرة الممتاز.

واقيمت المباراة على ملعب الشعب الدولي، اليوم الخميس.

وسجل ايمن حسين هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 75 من زمن اللقاء.

وبهذا الفوز عزز القوة الجوية صدارته برصيد 35 نقطة، فيما توقف رصيد الطلبة عند النقطة 15 في المركز السابع عشر.



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