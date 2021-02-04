2021/02/04 | 17:48 - المصدر: قناة التغيير

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رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي يشارك بمراسم تأبين رفات أيزيديين استشهدوا على يد داعش عام 2014

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