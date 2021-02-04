'وكر وأسلحة وعتاد'.. حصيلة عملية أمنية جنوب الرطبة

2021/02/04 | 18:06 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الخميس، العثور على وكر تابع لتنظيم "داعش" في قضاء الرطبة بمحافظة الانبار.

وقالت الخلية في بيان حصلت السومرية على نسخة منه، إنه "ضمن العمليات الاستباقية لتأمين الشريط الحدودي، قوة من لواء شرطة حرس الحدود الخامس وبناءً على معلومات استخبارية تتمكن من العثور على وكر للإرهابيين جنوب قضاء الرطبة في عمق الصحراء".

وأشار البيان إلى، أنه "تم ضبط اسلحة واعتدة ومتفجرات خلال العملية".

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