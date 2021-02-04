العثور على وكر لـ “داعش” في قضاء الرطبة

2021/02/04 | 18:06 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الخميس، العثور على وكر تابع لتنظيم “داعش” في قضاء الرطبة بمحافظة الانبار.

وقالت الخلية في بيان صحفي، إنه “ضمن العمليات الاستباقية لتأمين الشريط الحدودي، قوة من لواء شرطة حرس الحدود الخامس وبناءً على معلومات استخبارية تتمكن من العثور على وكر للإرهابيين جنوب قضاء الرطبة في عمق الصحراء”.

وأشار البيان إلى، أنه “تم ضبط اسلحة واعتدة ومتفجرات خلال العملية”.

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