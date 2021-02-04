الحلبوسي: عمل مجلس النواب مستمر حتى اقرار الموازنة

2021/02/04 | 18:06 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الخميس، استمرار عمل المجلس لحين إقرار موازنة 2021.

وقال الحلبوسي في بيان مقتضب اطلع عليه PUKmedia، إن "عمل المجلس مستمر لحين إقرار مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021".

وكان مجلس النواب قد مدَّد فصله التشريعي الأول من السنة التشريعية الثالثة لمدة شهر واحد وانتهى بنهاية الشهر الماضي.

PUKmedia متابعة

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