السليمانية.. شابة موهوبة تبيع منتجاتها عن طريق منصات التواصل

2021/02/04 | 18:06 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعكف الشابة الموهوبة هيشو أنور من محافظة السليمانية على حياكة الملابس وعدد من الادوات وبيعها بـ (الاونلاين) عن طريق منصات التواصل الاجتماعي.

تبيّن أنور، انها ومنذ نعومة اظفارها تحب الحياكة ومنذ 3 سنوات تعمل من المنزل وتبيع منتجاتها على منصتي (انستغرام) و (سناب جات) من خلال حسابين قامت بإنشائهما.

وتضيف، ان أعمالها تتلخص بحياكة الصناديق والعاب الاطفال وعلب خاصة بادوات التجميل، مشيرة الى انه من الضروري على الشباب خلق فرص عمل لانفسهم من خلال المشاريع الصغيرة وتطويرها، وعدم انتظار التعيين الحكومي.

PUKmedia خاص

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